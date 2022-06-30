توتنهام يقترب من ضم البرازيلي ريتشارليسون

كشفت تقارير إعلامية أن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اقترب من إتمام تعاقده مع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون بعدما توصل لاتفاق مع إيفرتون في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وسيخضع ريتشارليسون البرازيلي لفحص طبي، إذ يسعى توتنهام لإتمام الصفقة التي قد تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.
وقالت "بي أي ميديا" إن ريتشارليسون بات قريبا من أن يصبح رابع صفقات توتنهام في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم فرايز فوستر وإيفان بيريسيتش ويفس بيسوما.
واستطاع توتنهام أن يتفوق على منافسيه أرسنال وتشيلسي في الحصول على خدمات ريتشارليسون، إذ سجل 53 هدفا في 152 مباراة خاضها على مدار أربع سنوات مع إيفرتون، منذ انضمامه إليه في عام 2018 بعد أن قضى عاما واحدا في واتفورد.
ودعم توتنهام بالفعل أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، في فترة الانتقالات الحالية، بعد ضم رودريغو بينتانكور ويان كولوسوفسكي في يناير الماضي.
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