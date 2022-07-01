الكاميروني أونانا يحقق حلمه وينضم إلى إنتر

حقق حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا حلمه، بعد اكتمال عملية انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأكد إنتر توقيعه مع الحارس الدولي الكاميروني، يوم الجمعة، وذلك بعد يوم من نهاية عقده مع أياكس أمستردام الهولندي، والذي قضى في صفوفه ستة أعوام.

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ولم يعلن وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي أي تفاصيل عن مدة عقد أونانا، لكن التقارير أشارت إلى بقائه حتى نهاية موسم 2026-2027.

وأصبح أونانا اللاعب الرابع الذي يوقع مع إنتر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى جانب كل من هنريك مختاريان وكريستيان أسلاني وروميلو لوكاكو (آخر اثنين على سبيل الإعارة).

وكتب أونانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": الأحلام تحققت، متحمس للغاية للانضمام إلى فريقي الجديد إنتر.

وأضاف: أريد أن أشكر الرئيس ومجلس إدارة إنتر، المدرب وفريقي الذين جعلوا حلمي حقيقة.

وسيدفع وجود أونانا، الذي غاب لمدة تسعة أشهر العام الماضي كعقوبة بسبب مواد محظورة، مركز حراسة المرمى في إنتر ميلان إلى منافسة قوية في ظل وجود السلوفيني المخضرم سمير هاندانوفيتش في سان سيرو.