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ليفربول ينجح في تمديد عقد محمد صلاح

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محمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح خلال تجديد العقد

ليفربول ينجح في تمديد عقد محمد صلاح

لندن - رويترز

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أعلن ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، أن المهاجم الدولي المصري محمد صلاح مدد عقده لفترة طويلة مع النادي.

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل لكن شبكة سكاي ذكرت أن صلاح وقع عقدا حتى 2025.

ونقل موقع النادي عن صلاح قوله في بيان: السعادة لا تسعني وأتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع.

وتابع: استغرق الأمر بعض الوقت للتجديد لكننا أنهينا كافة الأمور وسنركز على الاستحقاقات المقبلة.

وواصل: شاهدنا جميعا حجم التطور والتقدم الذي حققه الفريق في السنوات الخمس أو الست الماضية. اقتربنا الموسم الماضي من الفوز بأربعة ألقاب لكن لسوء الحظ خسرنا لقبين في الأسبوع الأخير من الموسم.

وسجل صلاح 23 هدفا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وأحرز الدولي المصري البالغ عمره 30 عاما، 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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