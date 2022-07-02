إيفرتون يتعاقد مع المدافع تاركوسكي في صفقة مجانية

كشف نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، إنه تعاقد ولمدة أربعة أعوام مع المدافع جيمس تاركوسكي لاعب بيرنلي فريق الدرجة الثانية.

وبهذا أصبح تاركوسكي (29 عاما) الذي انتهى عقده مع بيرنلي أول صفقة يبرمها إيفرتون، استعداداً للموسم المقبل.

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وقال تاركوسكي عبر موقع إيفرتون على الإنترنت "إنه فريق هائل. أتطلع حقا للأعوام المقبلة وسعيد بالفرصة التي أتيحت لي. أنا شخص طموح وأود تحقيق إنجازات وأود الفوز بأشياء وأتيت إلى هنا من أجل تحقيق النجاح".

وفي الموسم الماضي شارك تاركوسكي في 35 مباراة في الدوري الممتاز مع بيرنلي قبل هبوطه عقب مسيرة في دوري الأضواء استمرت على مدار ستة أعوام.

وفي المجمل لعب تاركوسكي 219 مباراة مع بيرنلي منذ انضمامه إليه قادما من برنتفورد في 2016. وفي نهاية الموسم الماضي احتل إيفرتون المركز 16 بين فرق الدوري الممتاز العشرين تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.