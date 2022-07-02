إيفرتون يتعاقد مع المدافع تاركوسكي في صفقة مجانية

كشف نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، إنه تعاقد ولمدة أربعة أعوام مع المدافع جيمس تاركوسكي لاعب بيرنلي فريق الدرجة الثانية.
وبهذا أصبح تاركوسكي (29 عاما) الذي انتهى عقده مع بيرنلي أول صفقة يبرمها إيفرتون، استعداداً للموسم المقبل.
وقال تاركوسكي عبر موقع إيفرتون على الإنترنت "إنه فريق هائل. أتطلع حقا للأعوام المقبلة وسعيد بالفرصة التي أتيحت لي. أنا شخص طموح وأود تحقيق إنجازات وأود الفوز بأشياء وأتيت إلى هنا من أجل تحقيق النجاح".
وفي الموسم الماضي شارك تاركوسكي في 35 مباراة في الدوري الممتاز مع بيرنلي قبل هبوطه عقب مسيرة في دوري الأضواء استمرت على مدار ستة أعوام.
وفي المجمل لعب تاركوسكي 219 مباراة مع بيرنلي منذ انضمامه إليه قادما من برنتفورد في 2016. وفي نهاية الموسم الماضي احتل إيفرتون المركز 16 بين فرق الدوري الممتاز العشرين تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.
-
توتنهام يُعلن ضم البرازيلي ريتشارليسون من إيفرتونأعلن نادي توتنهام الإنجليزي يوم الجمعة، تعاقده مع مهاجم إيفرتون الدولي البرازيلي ريتشارليسون، في صفقة قدّرتها تقارير صحافية بمبلغ 58 مليون يورو من دون ... رياضة
-
حيلة جماهير إيفرتون لمنع مشجعي ليفربول من حضور نهائي الأبطالقامت مجموعة من جماهير إيفرتون بحيلة لمنع أنصار ليفربول من السفر إلى باريس لمؤازرة فريقهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.وخسر ليفربول بهدف ... رياضة
-
اتهام ريتشارلسون مهاجم إيفرتون بـ"سوء السلوك"واجه ريتشارلسون مهاجم إيفرتون، اتهاما بارتكاب تصرف غير لائق من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد أن ألقى بمقذوف ناري خارج الملعب عقب هدفه خلال الفوز ... رياضة