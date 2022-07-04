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أرسنال يضم البرازيلي جيسوس من مانشستر سيتي

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جيسوس
جيسوس سيرتدي القميص رقم 9

أرسنال يضم البرازيلي جيسوس من مانشستر سيتي

لندن - د ب أ

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع غابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، بعقد طويل الأمد.

وسجل جيسوس (25 عاماً) 95 هدفا في 236 مباراة شارك فيها مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات خلال خمسة مواسم.

ويعد جيسوس لاعبا أساسيا مع المنتخب البرازيلي، حيث شارك في 56 مباراة دولية وسجل 19 هدفا، منذ أن شارك بشكل كامل للمرة الأولى في سبتمبر 2016، كما فاز بكوبا أميركا في 2019.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب الفريق: أنا متحمس للغاية. النادي قام بعمل مذهل للتعاقد مع لاعب بهذه المكانة. أعرف غابرييل شخصيا بشكل جيد للغاية، ونحن نعرفه جيدا من خلال لعبه في الدوري الممتاز، ونجاحه فيه.

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