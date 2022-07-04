أستون فيلا يؤكد انتقال تريزيغيه

أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين انتقال الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" نهائيا إلى طرابزون سبور التركي.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب البالغ عمره "27 عاما" للنادي التركي لكنه وجه الشكر لتريزيغيه متمنيا له كل التوفيق في المستقبل.

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وانضم تريزيغيه إلى أستون فيلا في صيف 2019 وسجل تسعة أهداف في 64 مباراة من بينها أهداف حاسمة ساعد بها النادي على بلوغ نهائي كأس الرابطة والبقاء في الدوري الممتاز.

وبعد غياب طويل بسبب الإصابة في 2021 عاد الدولي المصري إلى المنافسات في وقت سابق هذا العام وحل بديلا أمام برنتفورد قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى نادي اسطنبول باشاك شهير التركي.