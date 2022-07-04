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إريكسن على أعتاب الانتقال إلى مانشستر يونايتد

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إريكسن
النجم الدنماركي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع برينتفورد

إريكسن على أعتاب الانتقال إلى مانشستر يونايتد

مانشستر - د ب أ

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كشفت تقارير إعلامية في إنجلترا على انتقال الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وكتبت صحف من بينها "الغارديان" و"تليغراف" أن إريكسن (30 عاماً) وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع الشياطين الحمر.

وتعرض لاعب الوسط تعرض خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس أوروبا في 12 يونيو من العام الماضي لسكتة قلبية سقط على إثرها مغشيا عليه في أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة.

وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات قلبه لاحقا الأمر الذي جعل نادي انتر ميلان يفسخ عقده معه نظرا لأنه من غير المسموح به في الدوري الإيطالي أن يلعب بجهاز تنظيم ضربات القلب.

وانتقل إريكسن في فبراير إلى نادي برينتفورد الإنجليزي ثم عاد إلى منتخب بلاده في مارس وكان بين التشكيل الأساسي الذي لعب أمام منتخب فرنسا يوم الجمعة في دوري الأمم الأوروبية.

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