استبعاد قائدة زامبيا من أمم إفريقيا بسبب "هرمون ذكوري"

استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باربرا باندا، قائدة منتخب زامبيا، من كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة حاليا في المغرب، لأسباب صحية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية عبر موقعها الإلكتروني، يوم الاثنين، إن التقارير كشفت أن غياب اللاعبة البالغة من العمر "22 عاما" جاء بسبب ارتفاع الهرمون الذكوري "التستوستيرون" لديها.

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وقال بروس موابي، مدرب منتخب زامبيا للسيدات، في تصريحات عن غياب المهاجمة: لا يمكنني أن أقدم الأسباب الحقيقية، سيكون من الأفضل أن تسألوا "كاف".

وكشفت "ماركا" الإسبانية في وقت سابق، أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم باربرا باندا إلى صفوف فريق السيدات، والتي تلعب حاليا مع شنغهاي شنهوا، وفي موسمها الأول مع الفريق الصيني تمكنت من تسجيل 18 هدفا خلال 13 مباراة، فيما كانت ثاني أفضل هدافة في أولمبياد طوكيو حيث تمكنت من تسجيل 6 أهداف.