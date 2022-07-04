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اعتقال لاعب دولي في الدوري الإنجليزي بتهمة الاغتصاب

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كرة الدوري الإنجليزي
اللاعب المحتجز يبلغ من العمر 29 عاماً

اعتقال لاعب دولي في الدوري الإنجليزي بتهمة الاغتصاب

العربية.نت

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ألقت الشرطة البريطانية يوم الاثنين القبض على لاعب دولي يلعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

وقال متحدث باسم شرطة لندن لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": تم إبلاغ الشرطة يوم 4 يوليو من قبل امرأة في العشرينات حول تعرضها إلى الاغتصاب في واقعة حدثت الشهر الماضي.

وأضافت الشرطة: ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما في بارنيت للاشتباه بارتكابه اغتصابا، واقتيد إلى الحجز حيث لا يزال، والتحقيقات ما زالت جارية.

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