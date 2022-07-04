الخوف من ميسي يجبر رونالدو على مغادرة مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن كريستيانو رونالدو طلب الرحيل من مانشستر يونايتد، وذلك خوفا من أن يحطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي البطولة القارية برصيد 141 هدفا، ويأتي خلفه أسطورة برشلونة السابق واللاعب الحالي لباريس سان جيرمان بـ 125 هدفا.

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وفقد مانشستر يونايتد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل في المرتبة السادسة بالدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، وسيتواجد في النسخة المقبلة للدوري الأوروبي.

ونقلت صحيفة "ميرور" تصريحات للنجم السابق لمنتخب إيرلندا توني كاسبارينو والذي يعمل محللا تلفزيونيا في الوقت الحالي، وأوضح أن رونالدو طلب مغادرة النادي الإنجليزي خوفا من أن يحطم ميسي سجله التهديفي في دوري الأبطال، خاصة أن اللاعب الأرجنتيني سيشارك مع فريق العاصمة الفرنسية الموسم القادم بالأبطال ويبعد بفارق 16 هدفا عن رقم رونالدو.





وأشارت التقارير الصحافية في وقت سابق إلى أن المهاجم صاحب الـ 37 عاما ليس لديه أي اهتمام باللعب في الدوري الأوروبي تحت قيادة المدرب الجديد إريك تن هاغ الموسم المقبل، وطلب مغادرة مانشستر يونايتد بعد 12 شهرا من رحيله عن يوفنتوس الإيطالي.