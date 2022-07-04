الدولي الإنجليزي فيليبس ينضم إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين، إتمام تعاقده مع الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس لاعب خط وسط ليدز يونايتد بعقد لمدة 6 أعوام.
وانتقل فيليبس لفريق مانشستر سيتي بعد أن شارك في 235 مباراة مع ليدز خلال المواسم الثمانية الماضية.
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وقال فيليبس: سعيد للغاية بانضمامي لفريق مانشستر سيتي، إنه أفضل فريق في البلاد بتشكيلته الرائعة ومدربه بيب غوارديولا، الذي يعتبر أفضل مدرب في العالم.
وأصبح فيليبس هو رابع صفقات مانشستر سيتي في الصيف، بعد التعاقد مع إرلينغ هالاند، وستيفان أورتيغا، وجوليان ألفاريز.
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