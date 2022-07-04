برشلونة يتعاقد مع المدافع الدنماركي كريستنسن

أعلن برشلونة عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم التعاقد مع أندرياس كريستنسن قادما من تشيلسي في صفقة مجانية يوم الاثنين.

وقال برشلونة بموقعه على الإنترنت، إنه ضم المدافع الدنماركي كريستنسن بعقد حتى 30 يونيو 2026 ليصبح ثاني الصفقات الصيفية بعد فرانك كيسي لاعب وسط ميلان ذات اليوم.

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وساعد المدافع البالغ عمره 26 عاما تشيلسي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية في 2021.

ولم يعد كريستنسن، الذي خاض 56 مباراة مع الدنمارك، يرتبط بأي فريق بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الشهر الماضي.