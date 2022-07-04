برشلونة يعلن تعاقده مع كيسي

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تعاقده مع فرانك كيسي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ميلان.
ووافق اللاعب على عقد مدته أربعة أعوم مع برشلونة، وهو الأمر الذي أصبح رسميا يوم الاثنين عقب أشهر من الشائعات.
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وقضى كيسي خمسة مواسم مع ميلان، أول موسمين منهما كان معارا، وساعد ميلان في الفوز بأول ألقابه في الدوري الإيطالي في آخر 11 عاما في الموسم المنقضي.
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