بيريز أغلق الباب.. عودة رونالدو إلى مدريد مستحيلة

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الاثنين، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز أغلقت باب عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق ولن يفتح مجددا.

وطلب اللاعب البالغ من العمر "37 عاما" الرحيل عن مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الحالية لعدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

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وبحسب "ماركا" طلب رونالدو العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد في الصيف الماضي، لكن باب "سانتياغو برنابيو" أغلق ولم يفتح مجددا. وأضافت الصحيفة: لا يوجد خيار عودة أمام كريستيانو رونالدو أو سيرجيو راموس، إنهما لاعبان يمثلان حقبة، وقدما أفضل ما لديهما لريال مدريد، لكن لا يوجد أمامهما طريق للعودة.

ولفتت الصحيفة القريبة من نادي العاصمة الإسبانية، إلى أن رونالدو كان يحلم بعودته إلى ريال مدريد في يوليو 2021، قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، لكن الإدارة أوضحت له أنه من المستحيل ارتداء قميص النادي مجددا.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد بـ 438 هدفا خلال 450 مباراة، كما أحرز مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.