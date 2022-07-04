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رونالدو يغيب عن تدريبات مانشستر.. والتكهنات تزداد

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رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو

رونالدو يغيب عن تدريبات مانشستر.. والتكهنات تزداد

العربية. نت

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غاب كريستيانو رونالدو عن اليوم الأول من استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد وذلك لأسباب عائلية.

وبحسب موقع "سكاي سبورتس" فإن رونالدو طلب الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي الصيف الحالي، وأنه يرغب في المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا، بعد فشل مانشستر يونايتد في الحصول على مقعد مؤهل وتواجده بالدوري الأوروبي.

وعاد غالبية لاعبي مانشستر يونايتد للتدريبات التمهيدية، صباح يوم الاثنين، استعدادا للموسم المقبل مع المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ.

وذكرت "سكاي سبورتس" أن المهاجم البرتغالي البالغ من العمر "37 عاما" غاب عن اليوم الأول لأسباب عائلية، وقبل النادي اعتذاره.

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