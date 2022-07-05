إصابة في الركبة تغيب "أفضل لاعبة" عن كأس أوروبا للسيدات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إصابة أليكسيا بوتياس الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم والمتوجة بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات تعرضها لقطع في الرباط الجانبي الركبة قبل المباراة الافتتاحية للماتادور أمام فنلندا.

وتصدرت بوتياس قائدة برشلونة الإسباني، قائمة هدافي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفا كما سجلت 18 هدفا في الدوري المحلي.

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وسجلت بوتياس 27 هدفا خلال 100 مباراة دولية وحصدت جائزة أفضل لاعبة في العالم في 2021، وكان من المتوقع أن تلعب دورا محوريا مع منتخب إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية، لكنها قد تغيب الآن عن البطولة القارية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي يوم الثلاثاء "أليكسيا بوتيياس تعرضت لالتواء في الركبة اليسرى خلال حصة تدريبية اليوم الثلاثاء وأظهرت نتيجة الكشف الطبي إصابتها بقطع في الرباط الجانبي للركبة".

ويفتتح الماتادور الإسباني مشواره في كأس الأمم الأوروبية في إنجلترا بمواجهة فنلندا يوم الجمعة المقبل ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الدنمارك وألمانيا.