إصابة في الركبة تغيب "أفضل لاعبة" عن كأس أوروبا للسيدات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إصابة أليكسيا بوتياس الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم والمتوجة بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات تعرضها لقطع في الرباط الجانبي الركبة قبل المباراة الافتتاحية للماتادور أمام فنلندا.
وتصدرت بوتياس قائدة برشلونة الإسباني، قائمة هدافي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفا كما سجلت 18 هدفا في الدوري المحلي.
وسجلت بوتياس 27 هدفا خلال 100 مباراة دولية وحصدت جائزة أفضل لاعبة في العالم في 2021، وكان من المتوقع أن تلعب دورا محوريا مع منتخب إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية، لكنها قد تغيب الآن عن البطولة القارية.
وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي يوم الثلاثاء "أليكسيا بوتيياس تعرضت لالتواء في الركبة اليسرى خلال حصة تدريبية اليوم الثلاثاء وأظهرت نتيجة الكشف الطبي إصابتها بقطع في الرباط الجانبي للركبة".
ويفتتح الماتادور الإسباني مشواره في كأس الأمم الأوروبية في إنجلترا بمواجهة فنلندا يوم الجمعة المقبل ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الدنمارك وألمانيا.
-
لاعبة تركل حكماً في الدوري الإكوادوري للسيداتقامت لاعبة في الدوري الإكوادوري للسيدات بركل حكم بعدما طردها خلال مباراة فريقها "ليونيس ديل نورتي" أمام "كلاب ناناس".وبدأت القصة حينما ساعدت تشيرلي ... رياضة
-
مدرب أيرلندا للسيدات: اللاعبات "أكثر مشاعر" من الرجالتعرض كيني شيلز مدرب منتخب أيرلندا الشمالية للسيدات لانتقادات حادة، بعدما قال إن السيدات "أكثر مشاعر" من الرجال، ما جعل الفريق أكثر عرضة لاستقبال هدفين ... رياضة عالمية
-
تشيلسي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات للموسم الثالث على التوالياحتفظ فريق تشيلسي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات للموسم الثالث على التوالي، عقب فوزه المثير 4 - 2 على ضيفه مانشستر يونايتد، ... رياضة