البلجيكي أوريغي ينتقل إلى ميلان

وقّع المهاجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي، الثلاثاء، عقداً مع ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي نهاية الموسم المنصرم، بحسب ما أعلن النادي في بيان.

وقال ميلان في بيانه، إن أوريغي البالغ 27 عاماً "وقّع عقداً مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2026، في صفقة انتقال حرّ مقدّرة براتب أربعة ملايين يورو سنوياً".

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وعزز ميلان صفوفه بالمهاجم البلجيكي الذي لم يخض عدد المباريات المطلوب من أجل تمديد عقده مع الـ"ريدز" برغم استحواذه على اهتمام مدربه الألماني يورغن كلوب.

ورغم أنه لم يفرض نفسه أساسياً منذ وصوله إلى "أنفيلد" عام 2014، إلاّ أن أوريغي سجل أهدافاً حاسمة، منها ثنائية في الـ "ريمونتادا" أمام برشلونة الاسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه صفر-3 ذهاباً إلى فوز برباعية نظيفة. ليعود ويساهم في فوز فريقه بلقب المسابقة القارية الأم بتسجيله أحد هدفيه في الدقيقة 87 بعد دخوله احتياطياً أمام توتنهام 2-صفر.

وخاض أوريغي 176 مباراة مع الـ "ريدز"، سجل خلالها 41 هدفاً. كما دافع عن قميص بلاده في 32 مباراة دولية، ليقتصر على تسجيل ثلاثة أهداف جميعها في 2014.

واستقدم ميلان أوريغي لتدعيم هجومه الذي عانى العام الماضي لتسجيل الأهداف، على الرغم من فوزه بلقب الـ "سيري أ"، حيث لم يتمكن المخضرمان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاماً) والفرنسي أوليفييه جيرو (35) من تسجيل سوى 19 هدفاً معاً في الدوري.

ويغيب "إبرا" لفترة 8 أشهر جراء خضوعه لعملية جراحية في ركبته، بعدما غاب عن مباريات هامة خلال حملة الفوز باللقب للاصابات.