الهولندي مالاسيا يعزز دفاع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي تايرل مالاسيا من فينوورد يوم الثلاثاء بعقد حتى يونيو 2026 مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

ولم يكشف يونايتد عن التفاصيل المادية بينما ذكرت تقارير بريطانية أن النادي دفع حوالي 13 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ عمره 22 عاما إضافة إلى 1.7 مليون جنيه إسترليني كحوافز.

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وشارك مالاسيا، القادم من أكاديمية فينوورد، في 50 مباراة في كل المسابقات خلال موسم 2021-2022 وساعد فريقه على احتلال المركز الثالث في الدوري المحلي، كما بلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل أن يخسر أمام روما.

وسيتنافس مالاسيا، الذي خاض خمس مباريات دولية مع هولندا، مع لوك شو وأليكس تيليس على مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب الجديد إريك تن هاغ.

واحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الموسم الماضي ولم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وسيبدأ الموسم الجديد على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس.