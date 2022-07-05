حرمان ريتشارليسون من خوض مباراته الأولى مع توتنهام

سيغيب البرازيلي ريتشارليسون الوافد الجديد إلى نادي توتنهام الإنجليزي عن المباراة الأولى لفريقه في الدوري المحلي، بعد قرار إيقافه على خلفية رميه مفرقعات نارية عقب تسجيله هدفاً خلال دفاعه عن ألوان فريقه السابق إيفرتون الموسم الماضي.
وانتقل ريشارليسون إلى توتنهام الأسبوع الماضي مقابل صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لكن البرازيلي عليه الانتظار لخوض مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد.
وسجل المهاجم ابن الـ 25 عاماً هدف إيفرتون في الفوز على تشيلسي 1-صفر في الأول من مايو، فقام بإلقاء شعلة نارية التقطها على أرض الملعب باتجاه مدرجات ملعب "غوديسون بارك".
وأقرّ ريشارليسون المرتبط مع توتنهام بعقد مدته خمس سنوات بسلوكه غير اللائق بعد اتهامه من قبل الاتحاد المحلي للعبة في الأول من يونيو، ليقرر الأخير الثلاثاء إيقافه لمباراة واحدة وفرض عليه غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني.
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