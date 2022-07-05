غالتييه يخلف بوكيتينو في تدريب باريس

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعيين كريستوف غالتييه لتدريب الفريق يوم الثلاثاء بعد فترة قصيرة من انفصاله عن المدرب ماوريسيو بوكيتينو اليوم الثلاثاء.



وسيلتحق غالتييه بفريق العاصمة الفرنسية بعقد لمدة عامين بعدما رحل عن نيس الشهر الماضي وقاده لبلوغ نهائي كأس فرنسا واحتلال المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي.



وكان المدرب البالغ عمره 55 عاما التحق بنيس في 2021 بعدما قاد ليل قبلها بموسم واحد لإحراز لقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 2011، وقبل تدريب ليل قضى غالتييه ثمانية مواسم في سانت إيتيين وأحرز هناك لقب كأس فرنسا في 2012-2013.



وقال غالتييه الذي أصبح أول مدرب فرنسي يقود باريس منذ لوران بلان خلال الفترة 2013-2016: عندما تكون هنا (بارك دي برينس) تشعر بحجم التوقعات.



وتولى بوكيتينو تدريب باريس في يناير كانون الثاني 2021 وأحرز لقب الدوري الفرنسي موسم 2021-2022 وكأس فرنسا موسم 2020-2021 لكنه أخفق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن النادي منذ استحواذ جهاز قطر للاستثمار عليه في 2011.



ووصل سان جيرمان، الفائز بلقب الدوري المحلي ثماني مرات منذ عملية الاستحواذ، إلى نهائي دوري الأبطال في 2020 لكنه خرج من دور الستة عشر الموسم الماضي أمام ريال مدريد الذي توج باللقب.



وصنع بوكيتينو شهرة كبيرة بعدما قاد توتنهام هوتسبير لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال في 2019.



لكن رغم امتلاك تشكيلة مدججة بالنجوم في باريس، بوجود كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي، فشل نادي العاصمة في الجمع حتى بين الألقاب المحلية واكتفى بالفوز بالدوري الموسم الماضي.



ويترك بوكيتينو منصبه في باريس بعدما قاد سان جيرمان في 84 مباراة وحقق 55 فوزا وتعادل 15 مرة مقابل 14 هزيمة.

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