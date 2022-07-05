مسؤول يستبعد استضافة أستراليا لكأس آسيا 2023

استبعد جيمس جونسون الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأسترالي يوم الثلاثاء استضافة بلاده لبطولة كأس آسيا 2023 العام المقبل نظراً لإقامة كأس العالم للسيدات في ذات التوقيت على الملاعب الأسترالية.



وأثار انسحاب الصين من استضافة كأس آسيا العام المقبل تكهنات بأن أستراليا قد تحاول التقدم بعرض لتنظيم البطولة القارية.



وقال جونسون إن أستراليا تشاورت بالفعل مع الاتحاد الآسيوي للعبة، فمن غير المرجح أن تتقدم بعرض ما لم يتم نقل الحدث إلى وقت لاحق لأن التوقيت سيتعارض مع كأس العالم للسيدات.



وزاد جونسون: الشيء المهم بالنسبة لنا هو موعد إقامة الكأس. في الوقت الحالي، من المقرر أن تقام في منتصف عام 2023.



وأتبع: هذا لا يناسبنا لأننا نستضيف نهائيات كأس العالم للسيدات في نفس الوقت تقريبا، لذلك نحن نتناقش مع الاتحاد الآسيوي حول ما إذا كان يرحب بإقامة المسابقة في يناير أو فبراير 2024 أم لا، وإذا كان هذا ممكنا، فهذا شيء سندرسه بطريقة هادفة.

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