مفاجأة.. برشلونة يفاوض رونالدو

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الاثنين، أن خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، اجتمع مع جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بشأن انضمام النجم البرتغالي إلى صفوف النادي الكاتالوني في الانتقالات الصيفية الحالية.
وطلب رونالدو "37 عاما" الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التأهل إلى النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا.
وقالت "آس" في تقريرها الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: يناقش لابورتا مع مينديز احتمالات انضمام الهداف التاريخي لريال مدريد إلى صفوف برشلونة، وتناول وكيل الأعمال الشهير العشاء مع لابورتا وكان موضوع النقاش انتقال الدولي البرتغالي.
وأضاف: أراد لابورتا التعاقد مع رونالدو في الصيف الماضي، لكن الوضع الاقتصادي الصعب للنادي منعه من ذلك.
ويتواجد رونالدو في البرتغال حاليا ولم ينضم إلى تحضيرات مانشستر يونايتد للموسم الجديد لأسباب عائلية، وذكرت مصادر مقربة من النجم البرتغالي أن النادي الإنجليزي رفض فتح الأبواب أمام انتقاله.
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