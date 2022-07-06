أتلتيكو يتعاقد مع البلجيكي فيتسل

تعاقد أتلتيكو مدريد الإسباني مع لاعب الوسط الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل لمدة عام حتّى 30 يونيو 2021، حسب ما أعلن يوم الأربعاء نادي العاصمة مدريد.

وأفاد "روخيبلانكوس" في بيان أن فيتسل (33 عاماً) "بات لاعباً في صفوف أتلتيكو مدريد بعد الاتفاق بين النادي واللاعب البلجيكي الذي وقع عقداً لمدة عام".

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وكشف أتلتيكو رسمياً عن صفقة كان رئيس النادي إنريكي سيريزو أعلن عنها في 27 يونيو الماضي، قائلاً "لاعب الوسط، تعاقدنا معه. هو فيتسل، الذي وكما تعلمون تم التعاقد معه".

وتعوّض صفقة فيتسل الذي تحرر من فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني عقب انتهاء عقده، رحيل المكسيكي هيكتور هيريرا من صفوف نادي العاصمة إلى هيوستن الأميركي.

وكان فيتسل أحد كوادر فريق دورتموند في المواسم الأربعة الأخيرة، باستثناء بعض الأشهر حين اضطر للابتعاد عن الملاعب جراء تعرضه لإصابة خطيرة في وتر أخيل.

ويزامل لاعب الوسط، صاحب الجينات الهجومية، مواطنه يانيك كاراسكو زميله في المنتخب البلجيكي الذي دافع عن ألوانه في 125 مباراة دولية، كما شارك مع "الشياطين الحمر" في مونديالي 2014 و2018 وفي نهائيات كأس أوروبا عامي 2016 و2020.

وبعدما بدأ مسيرته في ستاندر لياج في عام 2006، انتقل فيتسل إلى بنفيكا البرتغالي وثم زينيت سان بطرسبرغ الروسي وتيانجين تيانهاي الصيني ثم دورتموند وخاض فيتسل 40 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وسجل هدفين.