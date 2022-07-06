إنتر ميلان يتعاقد مع المدافع بيلانوفا

أعلن نادي إنتر ميلان يوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع الإيطالي راؤول بيلانوفا من فريق كالياري.

وصعد بيلانوفا من قطاع الناشئين بنادي ميلان الذي قضى 13 موسما بين أسواره، وعندما بلغ 19 عاما، انتقل للعب في فرنسا حيث انضم لصفوف بوردو.

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وخاض بيلانوفا 30 مباراة وأصبح عنصرا أساسيا بفريق بيسكارا، ثم انضم بعدها إلى كالياري الذي قدم معه موسما رائعا حيث خاض 31 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا.