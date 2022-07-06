دورتموند يكمل تعاقده مع الإيفواري هالر

قال بوروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إنه أكمل التعاقد مع المهاجم سيباستيان هالر قادما من أياكس أمستردام بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية أن دورتموند دفع 31 مليون يورو لضم مهاجم ساحل العاج الذي كان انتقل إلى أياكس قادماً من وست هام يونايتد في يناير 2021.

مادة اعلانية

وأضاف سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند "نحن سعداء بالتعاقد مع سيباستيان هالر والذي تألق في دوري أبطال أوروبا. صفقة مبشرة، سيباستيان يملك حضورا بدنيا قويا، كما أنه مرن من الناحية البدنية".

وأحرز اللاعب البالغ عمره 28 عاما 34 هدفا في 43 مباراة مع أياكس بجميع المسابقات في الموسم الماضي، وقاده للقب الدوري الهولندي.

وأنهى دورتموند الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ، مما أدى إلى رحيل المدرب ماركو روزه ليعود إيدن ترزيتش لتولي المسؤولية.