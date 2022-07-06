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دي ماريا يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

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دي ماريا
عقد الأرجنتيني المخضرم مع باريس انتهى بنهاية الموسم الماضي

دي ماريا يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

تورينو - د ب أ

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كشف تقرير إخباري يوم الأربعاء أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع أنخيل دي ماريا ليضمه إلى صفوف الفريق بعقد لمدة عام واحد.

وينضم دي ماريا (34 عاماً) إلى يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه من المتوقع أن يتواجد دي ماريا في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام التعاقد، ليصبح بذلك ثاني صفقة انتقال حر يبرمها يوفنتوس هذا الصيف.

وحسم يوفنتوس في يونيو الماضي تعاقده مع بول بوغبا، الذي سيكون في تورينو يوم السبت المقبل لإتمام صفقة انتقاله للفريق بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانتهى مشوار دي ماريا مع باريس سان جيرمان بعد أن قضى معه سبعة مواسم شهدت مشاركته في 295 مباراة سجل خلالها 92 هدفا.

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