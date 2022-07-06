ستيرلنغ على بعد "خطوة" من الانتقال إلى تشيلسي

يبدو أن تشيلسي بات في خواتيم إنجاز أول توقيع كبير في حقبة المالك الجديد الأميركي تود بويلي إذ تشير تقارير صحافية إلى الموافقة على الشروط الشخصية لجناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلنغ.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن انتقال ستيرلنغ إلى "ستامفورد بريدج" بات "وشيكاً" رغم عدم الاتفاق بعد على الشروط المالية بين الناديين.
ودخل ستيرلنغ (27 عاماً) العام الأخير من عقده مع "سيتيزنس"، لكن من المتوقع أن يطالب بطل الدوري الإنجليزي بمبلغ مقدّر بـ45 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة.
وحقق الدولي الإنجليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز من بين تسعة ألقاب رئيسية منذ انضمامه إلى سيتي من ليفربول في العام 2015.
وسجّل ستيرلنغ الذي كان لاعباً رئيسياً في بداياته ضمن خطط المدرّب الإسباني بيب غوارديولا، 131 هدفاً في 337 مباراة لكنه رغم ذلك، بات مكانه كأساسي مهدداً مع ضمّ جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بالإضافة إلى بروز فيل فودن.
وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريس.
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