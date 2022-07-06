فينيسيوس: لا أستحق الكرة الذهبية في الوقت الراهن

اعترف النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، أنه ما زال أمامه طريق طويل للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، فيما رشح زميله الفرنسي كريم بنزيمة للفوز بجائزة العام الحالي.

ورشح النجم السابق ريفالدو، الفائز بكأس العالم 2002 مع البرازيل، فينسيوس للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم في أوائل العام المقبل، لكن جناح ريال مدريد يؤمن بأن نجوما مثل كريم بنزيمة ولوكا مودريتش يؤكدون أن الطريق مازال طويلا أمامه.

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وقال فينسيوس في تصريحات لقناة "كيو بابينو" عبر "يوتيوب": الكرة الذهبية يجب أن تأتي بشكل طبيعي. كريم بنزيمة يبلغ من العمر 35 عاما الآن وسيفوز بها، ولوكا مودريتش توج بها في عمر 33 في عام 2018.

وأوضح: متبقٍ لدي أعوام للمنافسة، وهو طريق طويل جدا إذا أراد الله أن أفوز بها يوما ما.

وسجل فينسيوس الهدف الوحيد لريال مدريد في مرمى ليفربول، ليمنح فريقه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه في مايو الماضي، كما لعب دورا مهما في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني في نفس الموسم.

وسجل اللاعب البرازيلي 22 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة في كل البطولات خلال موسم 2021-2022.