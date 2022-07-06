لابورتا: نبحث عن لاعبين "يريدون" قميص برشلونة

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن ناديه يبحث عن لاعبين يريدون حقاً اللعب لمصلحة العملاق الكاتالوني، وذلك بعد الإعلان عن صفقة الإيفواري فرانك كيسي يوم الأربعاء.
ودشن برشلونة، الذي يئن تحت وطأة أزمات مالية عميقة، سوق انتقالاته الصيفية بالتعاقد مع كيسي لاعب ميلان وأندريس كريستينسن مدافع تشيلسي بالمجان.
وقال لابورتا في مؤتمر تقديم كيسي: الفريق يبحث عن المزيد من اللاعبين الذين يريدون حقا اللعب لبرشلونة.
ويواجه برشلونة المقيد بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني صعوبة في التعاقد مع لاعبين جدد.
وأضاف لابورتا في المؤتمر الصحفي: لا أستطيع تحديد عدد التعاقدات الأخرى التي سنكون قادرين على القيام بها، نحن بحاجة لتفعيل الإجراءات التي تم إقرارها الشهر الماضي لتحسين الوضع المالي للنادي.
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