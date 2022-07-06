"الباسكي" ويليامز يقرر تمثيل منتخب غانا

أعلن إيناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني أنه قرر الدفاع عن ألوان منتخب غانا وليس إسبانيا، أملا في المشاركة في صفوف الأخير في مونديال 2022 لاحقا هذا العام.

وولد ويليامز في بلباو في بلاد الباسك الإسبانية من أبوين غانيين، لكنه استدعي إلى صفوف منتخب إسبانيا مرة واحدة عام 2016.

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وقال ويليامز (28 عاماً) على وسائل التواصل الاجتماعي: أشعر بأن الوقت قد حان كي أعود إلى جذوري، فإفريقيا وغانا تعنيان لي الكثير ولعائلتي، أريد رد جزء صغير من الأشياء الكثيرة التي حصلنا عليها، لأن غانا لعبت دورا مؤثرا لجعلي الشخص الذي أنا عليه الآن.

وتابع: اليوم تحد جديد يبدأ. من الآن فصاعدا، سأدافع عن قميص غانا وسأبذل قصارى جهدي من أجله. أنا أحد أفراد النجوم السوداء .

ويأتي قرار ويليامز كدفعة معنوية هائلة لغانا التي أوقعتها القرعة في مجموعة تضم البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية، في النهائيات المقررة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.