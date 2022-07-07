كان: صفقة رونالدو تخالف "فلسفة" بايرن

وضع أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم حدا للجدل الدائر بشأن إمكانية انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق، مؤكدا أن هذه الصفقة لا تتفق مع فلسفة بايرن.

وقال أوليفر كان في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية يوم الأربعاء "بقدر ما استحسن كريستيانو رونالدو كأحد أعظم اللاعبين ، هذه الصفقة لا تتفق مع فلسفتنا".

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وأثيرت بعض الشائعات في الآونة الأخيرة حول احتمالية انتقال رونالدو، 37 عاما، من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى بايرن ميونخ.

وكان رونالدو قال إنه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد عام واحد من عودته إلى صفوف الفريق ،مشيرا إلى حرصه على المشاركة في دوري أبطال أوروبا مجددا فيما لن يشارك مانشستر يونايتد في دوري الأبطال بالموسم الجديد وإنما سيخوض فعاليات الدوري الأوروبي.

واعتذر رونالدو ، الذي كان أفضل لاعبي الفريق في الموسم الماضي ، عن عدم حضور التدريبات الأولى للفريق استعدادا للموسم الجديد. وأعلن النادي أن اللاعب اعتذر "لأسباب عائلية".

ولا يرغب كان وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن في الاعتماد على لاعبين كبار السن.

وطرحت بعض التقارير اسم رونالدو كبديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حال رحيل الأخير عن صفوف بايرن إلى برشلونة الإسباني ، ولكن أوليفر كان رفض فكرة رحيل ليفاندوفسكي تماما. ويرتبط مع بايرن بعقد حتى نهاية الموسم المقبل.