ماني يبدأ مرحلته الجديدة مع بايرن الجمعة

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم يوم الخميس، أن الوافد الجديد ساديو ماني هداف المنتخب السنغالي القادم من ليفربول الإنجليزي وباقي اللاعبين الدوليين بالفريق سيبدأون مرحلة الإعداد للموسم الجديد يوم الجمعة.

وسيبدأ ماني فترة الإعداد غدا رفقة كل من المغربي نصير مزراوي ولاعبي المنتخب الألماني جوشوا كيميتش وسيرج نابري وليون غوريتسكا بجانب الفرنسي كينغسلي كومان والكندي الفونسو ديفيز.

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وبدأ المدرب جوليان ناغلسمان مرحلة الإعداد يوم الاثنين الماضي بمشاركة مجموعة صغيرة من اللاعبين لكنه سيحظى بمشاركة كل لاعبيه في فترة الإعداد بداية من الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يكون الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بين المشاركين في التدريبات رغم إعلانه صراحة عن رغبته في الرحيل إلى برشلونة الإسباني.

وستكون أول مباراة رسمية للنادي البافاري في الموسم الجديد يوم 30 يوليو الجاري في كأس السوبر الألماني أمام لايبزيغ بطل الكأس.