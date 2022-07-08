أتلتيكو يتعاقد مع البرازيلي لينو

تعاقد أتلتيكو مدريد الإسباني مع المهاجم البرازيلي صامويل لينو من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لمدة خمسة مواسم، كما أعلن نادي العاصمة الإسبانية، الجمعة.

وقال أتلتيكو في بيان على موقعه الرسمي: بعد الاتفاق بين نادينا والنادي البرتغالي جيل فيسنتي، بات صامويل لينو لاعبا جديدا في صفوف أتلتيكو مدريد. وقع المهاجم البرازيلي عقدا لمدة خمسة مواسم.

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والصفقة هي الثانية لأتلتيكو مدريد استعدادا للموسم المقبل بعد حصوله على خدمات لاعب الوسط الدفاعي البلجيكي أكسل فيتسل.

بدأ لينو (22 عاماً) مسيرته في صفوف سان برناردو وفلامنغو البرازيليين ووصل إلى البرتغال عام 2019. ويواجه منافسة قوية في صفوف أتلتيكو، حيث يلعب الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو في المركز ذاته.

وسجل لينو 13 هدفا ونجح في 5 تمريرات حاسمة في 37 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في احتلال جيل فيسنتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي وبالتالي المشاركة في بطولة "كونفرنس ليغ" الموسم المقبل.