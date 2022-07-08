كلوب: لم أخشَ رحيل صلاح

شدد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على أنه كان واثقاً من تجديد النجم المصري محمد صلاح عقده مع النادي الإنجليزي، رغم كثرة التكهنات التي كانت تحوم حول مستقبله في الفترة الماضية، لاسيما أن اللاعب لم يرغب في الرحيل وأراد البقاء والتجديد.

وقال المدرب الألماني في تصريحات للموقع الرسمي لوصيف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم: كنت أعلم أنه سيجدد عقده، وكان من الواضح أن محمد صلاح يريد البقاء.

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وأضاف: لقد تحدثت إليه بوضوح وكان الأمر واضحا دائما، أكد لي أنه يريد البقاء، لكنه مسألة تجديد العقد أمر مختلف وتستغرق بعض الوقت في بعض الأحيان، ومن الواضح أننا نتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع هذا النوع الأشياء.

وأردف كلوب: إنه سعيد للغاية ونحن سعداء بالتأكيد، لأنه لاعب من الطراز العالمي، تخيل أن عليك التوقيع محمد صلاح الآن وهو في نادٍ آخر، وتريد لاعبا بالأرقام التي صنعها في السنوات الماضية، من غير الممكن أن تجد مثله إلى حد كبير.