ماني يكشف تفاصيل "وثيقة الموت" مع منتخب السنغال

كشف المهاجم السنغالي ساديو ماني تفاصيل جديدة عن الإصابة التي تعرض لها في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة أمام الرأس الأخضر.

وتلقى المهاجم السابق لليفربول الإنجليزي ضربة قوية في دور الثمانية ضد حارس الرأس الأخضر، والتي تم تشخيصها بارتجاج في الرأس.

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وقال اللاعب الذي انتقل في الصيف الحالي إلى بايرن ميونخ في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية: بذلت حياتي من أجل اللعب في ربع نهائي البطولة أمام غينيا الاستوائية، على الرغم من رفض نادي ليفربول والطاقم الطبي للمنتخب والاتحاد السنغالي، خاصة أن النادي طلب من المنتخب الوطني و"فيفا" منحي عطلة لمدة 5 أيام للشفاء.

وأضاف: طلبت توقيع وثيقة تنص على تحملي مسؤولية قراري إذا مت فأنا سأكون المسؤول ولن يتحمل أي شخص آخر ذلك، لكنهم رفضوا وأكدوا لي أنه لا يمكنني اللعب، لكن هذا الخيار كان غير وارد بالنسبة لي.

وواصل ماني: الطبيب قال لي سنجري فحصا صباح المباراة، وقرر بعدها أنني لائقا للعب.

يذكر أن منتخب السنغال توج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مصر في النهائي.