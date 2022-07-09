جواو فيلكس يكشف مستقبله مع أتلتيكو مدريد

أكد نجم الوسط الهجومي البرتغالي، جواو فيلكس، استمراره هذا الموسم مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، رغم ما يُشاع عن علاقته المتوترة بمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وأفادت وسائل إعلام عدة بأن ابن الـ"22 عاماً" غير مرتاح من طريقة عمل مدربه سيميوني وأنه يريد مغادرة نادي العاصمة الذي وصل إليه عام 2019 من بنفيكا.

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وعزز سيميوني ما يُشاع حين رد مؤخراً بنبرة ساخرة على سؤال يتعلق بالنجم البرتغالي، قائلاً: هل يقول جواو فيلكس إن هناك مشكلة في أتلتيكو مدريد؟ اذهبوا واسألوه مباشرة. إذا كان يعرف ما هي المشكلة التي نعاني منها في الوقت الحالي، فمن الجيد أن يُعلمنا بها لأننا نريد معرفتها أيضاً.

لكن هذه العلاقة المتوترة مع المدرب الأرجنتيني لن تدفع فيلكس إلى الرحيل عن الفريق الذي يرتبط معه بعقد حتى 2026، في ظل الحديث عن اهتمام برشلونة بخدماته من دون أن يكون قادراً على دفع قيمة صفقة مقدرة بمئة مليون يورو في ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية عن فيلكس قوله: الرحيل عن أتلتيكو ليس مطروحاً على الطاولة. أنا في وضع جيد وتركيزي منصب على أتلتيكو. أنا هادئ بالنسبة للمستقبل وأدرك ما باستطاعتي القيام به وأنا مرتاح مع نفسي.

وأفاد البرتغالي الذي سجل 10 أهداف مع 6 تمريرات حاسمة خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات، أنه: ما زلت في العطلة الصيفية. بدأت للتو تماريني من أجل الاستعداد لتحضيرات ما قبل الموسم، لكني لا أفكر كثيراً بكرة القدم حالياً.

ولعب فيلكس دوراً الموسم قبل الماضي في قيادة أتلتيكو لإحراز لقب الدوري الإسباني الذي تنازل عنه "لوس روخيبلانكوس" الموسم المنصرم لصالح جاره اللدود ريال مدريد، فيما أنهى رجال سيميوني البطولة في المركز الثالث.

وعزز أتلتيكو صفوفه حتى الآن بلاعبين جديدين هما البلجيكي أكسل فيتسل بتعاقد حر بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني، والجناح البرازيلي صامويل لينو من جيل فيسنتي البرتغالي، فيما عاد إليه المهاجم الدولي ألفارو موراتا بعد انتهاء فترة إعارته ليوفنتوس الإيطالي، على غرار لاعب الوسط ساوول نيغيس الذي كان معاراً لتشلسي الإنجليزي.