محادثات بين بايرن ويوفنتوس بشأن دي ليخت

أفاد تقرير إعلامي أن مسؤولين في بايرن ميونخ الألماني سيجرون محادثات مع نظرائهم في يوفنتوس يوم الاثنين المقبل، حول إمكانية التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.
وذكرت صحيفة "توتوسبورت" أنه بعيدا عن قيام مسؤولي النادي البافاري برحلة إلى إيطاليا، فإن النادي سيكون على استعدادا لتقديم عرض جديد، بعد عرض أول بقيمة 75 مليون يورو (2ر76 مليون دولار).
وأوضح التقرير أن اللاعب الهولندي الدولي صاحب الـ 22 عاما، عاد من إجازته اليوم السبت فيما يتواجد وكيله أيضا في المدينة.
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت الممتد حتى عام 2024، 120 مليون يورو، ووفقا لتقارير متنوعة فإنه يرغب في مغادرة يوفنتوس بعد ثلاثة أعوام.
وترددت تقارير مفادها أن تشيلسي الإنجليزي مهتم أيضا بضم دي ليخت، فيما ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن يوفنتوس سيتركه يرحل في حال وجد بديلا مناسبا، ويتردد أن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي خيار مفضل لدى إدارة النادي.
كان يوفنتوس قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما اقترب اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا من العودة إلى الفريق قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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