نجم ريال مدريد يتعرض للتخدير والسرقة

تعرض الأوروغوياني، فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، وصديقته للتخدير وسرقة المال أثناء قضاء عطلتهما الصيفية في إيبيزا الإسبانية.

وبحسب تقرير إذاعة "كوبي" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، تمت سرقة نحو 10 آلاف يورو نقدا من اللاعب البالغ من العمر "23 عاما"، أثناء تواجدهما في عطلة نهاية الموسم في جزيرة إيبيزا، ويعتقد أن الطباخ سممهما لذلك قاما بإجراء فحوصات طبية في المستشفى.

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وكشفت مينا بونينو، صديقة فالفيردي والتي تعمل كصحافية ومقدمة برامج، عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" التفاصيل، وقالت: عندما عدنا إلى المنزل، كان الطباخ موجودا بالفعل، أخبرني في ذلك الوقت أن لدينا مفتاحا واحدا وسيأخذه معه لإعداد الإفطار في اليوم التالي وحتى لا يزعجنا، وفي اليوم الثاني لم نستطع الاستيقاظ، وشعرت بالسوء الشديد.

وأضافت: بعد ساعة نزلت إلى الطابق السفلي، وكان كل شيء في حالة فوضى، وظهر الطباخ بعد ذلك وأخبرنا أنه رأى كل شيء فوضويا، وتم أخذنا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.