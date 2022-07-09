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يوفيتش يغادر ريال مدريد بـ 60 مليوناً و3 أهداف

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يوفيتش بقميص ريال مدريد

يوفيتش يغادر ريال مدريد بـ 60 مليوناً و3 أهداف

مدريد - رويترز

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أنهى مهاجم صربيا لوكا يوفيتش فترة بائسة مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا بالانتقال النهائي إلى فيورنتينا الإيطالي يوم الجمعة.

وأعلن فيورنتينا عن ضم يوفيتش حتى 2024 بعد إنهاء تعاقده مع ريال الذي كان يمتد حتى 2025.

ووصل يوفيتش (24 عاما) إلى مدريد في 2019 من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل نحو 60 مليون يورو (61.128 مليون دولار) كما ذكرت تقارير صحافية لكنه لم يقدم الأداء المنتظر خلال مشاركات قليلة، وأحرز ثلاثة أهداف فقط.

وعجز عن فرض نفسه على تشكيلة ريال في ظل هيمنة كريم بنزيمة على مركز رأس الحربة.

وأحرز يوفيتش تسعة أهداف في 26 مباراة دولية مع صربيا وساهم في تأهلها لكأس العالم 2022 في قطر.

وأنهى فيورنتينا الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري الإيطالي وسيشارك بدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الجديد.

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