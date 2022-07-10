تشيلسي يتفق مع مانشستر سيتي على صفقة ستيرلينغ

بات جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ في طريقه ليكون أول الصفقات الكبيرة لتشيلسي في عهد مالكه الجديد الأميركي، تود بوهلي، إذ أفادت تقارير إعلامية الأحد باتفاق الناديين على الرسوم المالية لعملية الانتقال.

وأفاد شبكة "سكاي" الرياضية بأن الدولي الإنجليزي سيكلّف تشيلسي 47.5 مليون جنيه إسترليني (57.1 مليون دولار) بينما تعتقد "بي بي سي" أن القيمة تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني تتضمن المكافآت.

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وكان نادي تشيلسي قد وافق قبل أربعة أيام، بحسب الصحافة أيضاً، على الشروط الشخصية لستيرلينع وينتظر الفحص الطبي لتوقيع عقد قُدّرت مدّته بخمس سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وحقق الدولي الإنجليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز من بين تسعة ألقاب رئيسية منذ انضمامه إلى سيتي من ليفربول في العام 2015.

وسجّل ستيرلينغ الذي كان لاعباً رئيسياً في بداياته ضمن خطط المدرّب الإسباني بيب غوارديولا، 131 هدفاً في 337 مباراة.

لكنه رغم ذلك، بات مكانه كأساسي مهدداً مع ضمّ جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بالإضافة إلى بروز فيل فودن.

وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريس.