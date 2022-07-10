3 طائرات تنقل لايبزيغ إلى معسكر النمسا

أقلعت بعثة فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الأحد إلى معسكرها التدريبي في النمسا، متأخرة عن موعدها المحدد.

وذكر العديد من وسائل الإعلام في ألمانيا أن الطائرة الكبيرة التي كانت ستقل البعثة تعطلت، الأمر الذي اضطر إلى سفر الفريق والطاقم الفني و الإداري على متن ثلاث طائرات صغيرة.

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وهبطت الطائرات الثلاث في مطار تسلتفيغ، حيث ستشاهد بعثة الفريق الفائز ببطولة كأس ألمانيا مسابقة فورمولا 1 بعد ظهر يوم الأحد قبل أن تتوجه إلى المعسكر التدريبي في منطقة أيغن وسط النمسا.

ويستمر المعسكر التدريبي حتى يوم السبت المقبل تحت قيادة المدير الفني دومينيكو توديسكو ويختتم الفريق معسكره بمباراة ودية أمام ساوث هامبتون الإنجليزي الذي يدربه رالف هازنهوتل.

وكان هازنهوتل تولى تدريب لايبزيغ في فترة سابقة.