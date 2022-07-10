رونالدو يصدم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحافية بريطانية، يوم الأحد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو تلقى مكافأة ضخمة من ناديه مانشستر يونايتد ثم طلب بعدها الرحيل عن صفوف الفريق.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فإن المهاجم البالغ من العمر "37 عاما" حصل على مكافأة من ستة أرقام، وأنه كان على علم بها قبل تأكيد نية رحيله عن الفريق هذا الصيف.

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وأضافت الصحيفة: حسب مصادر قريبة من النادي، تصرف رونالدو لم يعجب الإدارة، وأن توقيت تقديم طلب المغادرة كان خاطئا.

وأوضحت "ذا صن" أن المكافأة التي حصل عليها قائد منتخب البرتغال لا علاقة لها باستمرارية رونالدو مع الفريق، بل عبارة عن حقوق صور ومدفوعات الوصول إلى بعض الأهداف في الموسم الماضي، وأن المبلغ يقترب من 900 ألف يورو.

ولفتت التقارير في وقت سابق، أن تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي يرغبان في ضم الهداف البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن اللاعب السابق لريال مدريد ويوفنتوس يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.