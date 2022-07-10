.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كلوب يسخر من مانشستر يونايتد في بانكوك

  • الخط
كلوب خلال المؤتمر الصحافي في بانكوك

كلوب يسخر من مانشستر يونايتد في بانكوك

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سخر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من جماهيرية مانشستر يونايتد، وذلك بعد وصول بعثتي الفريقين إلى العاصمة التايلاندية بانكوك لخوض مباراة ودية ضمن معسكرهما الإعدادي للموسم الجديد.

ويلاقي ليفربول غريمه مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء، على ملعب راجامانغالا الدولي في كأس بانكوك.

وقال كلوب في تصريحات، يوم الأحد، خلال مؤتمر صحافي تعليقا على الاستقبال الكبير الذي حظيت به بعثة ليفربول لدى وصولها إلى مطار بانكوك: هل بدا الأمر هكذا، يوم السبت، عندما كانت بعثة مانشستر يونايتد هنا أيضا؟

وكان فريق مانشستر يونايتد قد وصل السبت إلى بانكوك ولكن دون حضور نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولم ينل ذات الترحيب الحار الذي حظي به وصيف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الآلاف يتوافدون على الشواطئ الاصطناعية في باريس الآلاف يتوافدون على الشواطئ الاصطناعية في باريس
اكتشف المزيد