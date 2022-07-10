كلوب يسخر من مانشستر يونايتد في بانكوك

سخر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من جماهيرية مانشستر يونايتد، وذلك بعد وصول بعثتي الفريقين إلى العاصمة التايلاندية بانكوك لخوض مباراة ودية ضمن معسكرهما الإعدادي للموسم الجديد.

ويلاقي ليفربول غريمه مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء، على ملعب راجامانغالا الدولي في كأس بانكوك.

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وقال كلوب في تصريحات، يوم الأحد، خلال مؤتمر صحافي تعليقا على الاستقبال الكبير الذي حظيت به بعثة ليفربول لدى وصولها إلى مطار بانكوك: هل بدا الأمر هكذا، يوم السبت، عندما كانت بعثة مانشستر يونايتد هنا أيضا؟

وكان فريق مانشستر يونايتد قد وصل السبت إلى بانكوك ولكن دون حضور نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولم ينل ذات الترحيب الحار الذي حظي به وصيف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.