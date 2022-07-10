ناشئ يجبر بايرن على ضم أشقائه وتوظيف والده

تعاقد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مع لاعب يبلغ "14 عاما" من ماينز لينضم لأكاديمية الفريق البافاري، ولكن الفريق استطاع الحصول على خدماته بعد أن تعاقد مع شقيقيه الأصغر أيضا.
وقال جوشن ساور، المدير الرياضي لمركز تكوين بايرن ميونخ، لصحيفة "بيلد أوم سونتاج" يوم الأحد إنهم في البداية وضعوا أنظارهم صوب أيستيدي هينتشو نسيكي لاعب تحت "15 عاما" فقط.
وأضاف ساور: عندما تواصل قطاع الكشافين مع الوالدين بشأن الابن الأكبر أريستيدي أصرت العائلة على أنهم لن ينظروا في انتقاله إلا إذا انتقلت العائلة بشكل كامل إلى مدينة ميونخ وفريق بايرن.
وكنتيجة لذلك، أصبح الشقيقان أفيل (12 عاما) وأليكس (9 أعوام) ضمن الصفقة. كما حصل والدهم، مدرب كرة قدم سابق كان يدير معسكرا في فرانكفورت، على وظيفة في بايرن لاستكشاف المواهب الدولية.
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