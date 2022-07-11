ألفيش: برشلونة لا يحترم لاعبيه التاريخيين

أبدى الظهير البرازيلي داني ألفيش امتعاضه من الطريقة التي خرج بها من برشلونة، مشدددا على أن النادي الكاتالوني لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا تاريخه.
ورفض برشلونة تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر "39 عاما"، بعدما عاد إلى صفوف الفريق في نوفمبر الماضي.
وقال ألفيش في مقابلة مع "غارديان" البريطانية، يوم الاثنين: غادرت سعيدا، بعد العودة إلى برشلونة، أردت عيش تلك اللحظات منذ 5 سنوات، الشيء الوحيد الذي لم يعجبني هو كيفية إقصائي.
وأضاف: منذ وصولي أوضحت أنني لم أعد شابا في العشرين من العمر، لكن هذا النادي أخطأ في السنوات الأخيرة، برشلونة لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا التاريخ في النادي، وأنا لا أتحدث عن نفسي، النادي بحاجة إلى تحسين عمله خارج الملعب، العقلية الحالية عكس التي كانت عليه في السابق، وكل ما يحدث على أرض الملعب هو انعكاس لما يجري في الخارج.
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