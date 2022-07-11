بانكوك تستضيف ودية مانشستر يونايتد وليفربول

أسطورة ليفربول لصلاح: تجديد عقدك سيجعلك أفضل مني

كشف إيان راش، أسطورة ليفربول، عن دوره في تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق، من خلال علاقته الجيدة بوكيل اللاعب رامي عباس.ونشرت صحيفة "ميرور" ...