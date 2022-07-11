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بانكوك تستضيف ودية مانشستر يونايتد وليفربول

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بانكوك تستضيف ودية مانشستر يونايتد وليفربول

دبي - وحيد رزق المصري

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