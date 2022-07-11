صلاح ومحرز وحكيمي ضمن القائمة النهائية لجائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الاثنين عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في إفريقيا، خلال الحفل المقرر في بالرباط يوم 21 يوليو الجاري.

وذكر (كاف) عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة تقلصت لتضم الثلاثي السنغالي ساديو ماني وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي والجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والكاميرونيين كارل توكو إكامبي وفنسنت أبو بكر والإيفواري سيباستيان هالر والغيني نابي كيتا والمغربي أشرف حكيمي.

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وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، تياغو أزولاو (بترو أتلتيكو) وكريم كوناتي (أسيك ميموزا) وخمسة لاعبين من الأهلي المصري هم أليو ديانج وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد شريف ومحمد الشناوي وثلاثة لاعبين من الوداد البيضاوي المغربي هم أشرف ضاري ويحيي جبران وزهير المتراجي.

بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب صاعد، البوركيني دانغو واتارا والإيفواري كريم كوناتي والغاني كمال الدين سليمانا والسنغالي بابي مطر سار والتونسي حنبعل المجبري.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري وتوم سانتفيت المدير الفني لمنتخب غامبيا ووليد الركراكي المدير الفني السابق للوداد البيضاوي واليو سيسيه المدير الفني السابق لمنتخب السنغال.

بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب، منتخبات بوركينا فاسو والكاميرون والسنغال ومصر والمغرب وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي داخل القارة، بيترو أتلتيكو والأهلي المصري والوداد ونهضة بركان المغربيين.