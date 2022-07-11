قائد شرطة باريس يرحل عن منصبه بعد أحداث نهائي الأبطال

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية يوم الاثنين أن ديدييه لالمون قائد شرطة باريس سيرحل عن منصبه في 20 يوليو الجاري إثر حالة الفوضى التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في العاصمة الفرنسية في مايو الماضي.
وذكرت شبكة "فرانس إنفو" الإذاعية وصحيفة "لوموند" أن مصادر من الشرطة كشفت لهما أن لالمون سيرحل عن منصبه.
واعترف لالمون عقب المباراة بإخفاق الشرطة، كما اعترف بالإخفاق أمام لجنة الداخلية في مجلس الشيوخ.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أكثر من 100 شخص وسجلت أكثر من 230 حالة إصابة عقب المباراة النهائية لدوري الأبطال التي انتهت بفوز ريال مدريد على ليفربول 1 - صفر، والتي تأجل انطلاقها لنحو 40 دقيقة بسبب صعوبة السيطرة على حالة من الفوضى بين الجماهير.
وألقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باللوم على قيام مشجعين لا يحملون تذاكر المباراة بمحاولة الدخول بتذاكر مزيفة، لكن ليفربول طالب بإجراء تحقيق، وقد قدم (يويفا) اعتذارا للجماهير وفتح تحقيقا.
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