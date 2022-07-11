إلغاء تدريبات منتخب سويسرا للسيدات لإصابة 19 لاعبة

ألغى منتخب سويسرا للسيدات تدريبه يوم الاثنين بعد معاناة 19 لاعبة وعضوة بالجهازين الفني والإداري من مشاكل في المعدة.

واستهل منتخب سويسرا مشواره في كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم في إنجلترا، بالتعادل مع البرتغال 2 -2 يوم السبت، ويستعد الفريق لملاقاة السويد الأربعاء ضمن المجموعة الثالثة.

مادة اعلانية

ولكن استعدادات الفريق السويسري توقفت بعد إلزام ثمان لاعبات و11 من عضوات الجهازين الفني والإداري بالعزل الطبي عقب ظهور أعراض بالجهاز الهضمي.

وأكد الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان يوم الاثنين أن اللاعبات الثماني هن إسيوسا أيجبوجون وسفينيا فولملي وسيراينا فريدلي وراهيل كيويك ولارا مارتي وساندرين ماورون وجوليا ستيرلي وريولا شمايلي.

وأوضح اتحاد الكرة السويسري أن العزل الطبي سيظل ساريا على المصابات من اللاعبات وأعضاء الجهازين الفني والإداري لحين اختفاء الأعراض.