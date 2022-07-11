إلغاء تدريبات منتخب سويسرا للسيدات لإصابة 19 لاعبة

ألغى منتخب سويسرا للسيدات تدريبه يوم الاثنين بعد معاناة 19 لاعبة وعضوة بالجهازين الفني والإداري من مشاكل في المعدة.
واستهل منتخب سويسرا مشواره في كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم في إنجلترا، بالتعادل مع البرتغال 2 -2 يوم السبت، ويستعد الفريق لملاقاة السويد الأربعاء ضمن المجموعة الثالثة.
ولكن استعدادات الفريق السويسري توقفت بعد إلزام ثمان لاعبات و11 من عضوات الجهازين الفني والإداري بالعزل الطبي عقب ظهور أعراض بالجهاز الهضمي.
وأكد الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان يوم الاثنين أن اللاعبات الثماني هن إسيوسا أيجبوجون وسفينيا فولملي وسيراينا فريدلي وراهيل كيويك ولارا مارتي وساندرين ماورون وجوليا ستيرلي وريولا شمايلي.
وأوضح اتحاد الكرة السويسري أن العزل الطبي سيظل ساريا على المصابات من اللاعبات وأعضاء الجهازين الفني والإداري لحين اختفاء الأعراض.
-
ماني يكشف تفاصيل "وثيقة الموت" مع منتخب السنغالكشف المهاجم السنغالي ساديو ماني تفاصيل جديدة عن الإصابة التي تعرض لها في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة أمام الرأس الأخضر.وتلقى المهاجم السابق ... رياضة عالمية
-
"الباسكي" ويليامز يقرر تمثيل منتخب غاناأعلن إيناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني أنه قرر الدفاع عن ألوان منتخب غانا وليس إسبانيا، أملا في المشاركة في صفوف الأخير في مونديال 2022 لاحقا ... رياضة عالمية
-
بسبب شاكيرا.. بيكيه طلب تأجيل مباراة لمنتخب إسبانياكشفت تقارير صحافية أن الإسباني جيرارد بيكيه قائد منتخب إسبانيا طلب من رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد تأجيل مباراة للمنتخب الوطني لرغبته في التواجد ... رياضة