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بوتافوغو يعلن التعاقد مع كارلوس إدواردو

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بوتافوغو يعلن التعاقد مع كارلوس إدواردو

العربية.نت

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أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي يوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم كارلوس إدواردو، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق أهلي جدة.

ونشر بوتافوغو البرازيلي مقطعا مرئيا عبر حسابه في "تويتر" يرحب به بلاعب أهلي جدة والهلال السابق، مضيفا أن عقد اللاعب الملقب بـ "السوبر" يمتد حتى 2024.

وعرف إدواردو في الملاعب السعودية عددا من البطولات بعدما تعاقد معه الهلال في 2015 ليتوج معه بـ3 بطولات دوري ودوري أبطال آسيا وكأس ملك وكأس ولي عهد وكأس السوبر مرتين ليغادر الفريق العاصمي 2020 ويعود إلى السعودية لاعبا للأهلي في يناير الماضي قبل أن يغادر بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى.

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